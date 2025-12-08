Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 8 декабря, температура будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность. Временами дожди, преимущественно в северной части побережья Средиземного моря. Высокие волны на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 7-17 градусов, в Тель-Авиве – 12-20, в Хайфе – 13-19, в Эйлате – 13-20, в Беэр-Шеве – 8-20, на побережье Мертвого моря – 13-20, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-21, в Ариэле – 10-19, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 11-21, на Голанских высотах – 10-18.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 23 градуса, высота волн – 150-220 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 40 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 50 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 15 км/ч).

Во вторник – облачно, слабые дожди. В среду дожди усилятся. В четверг-воскресенье – прохладно, дожди с грозами.