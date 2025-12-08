Опубликованы противоречивые подробности ликвидации камнеметателя около Калькилии

Израильские и палестинские СМИ публикуют подробности инцидента возле Аззуна, к востоку от Калькилии, где израильские военные застрелили одного камнеметателя, а второго тяжело ранили.

При этом версии израильских и палестинских СМИ отличаются.

Сайт Ynet пишет, что был убит 17-летний Муаман Абу Рияш из Рамлы (то есть гражданин Израиля), хотя возможно – при публикации была допущена опечатка, и речь идет о Рамалле (Палестинская автономия).

Хамасовский "Палестинский информационный центр" называет несколько иное имя убитого – Нидаль Абу Рияш, другой возраст – 19 лет, и пишет, что речь идет о жителе Калькилии (что логичней). Опубликовано фото убитого, на несовершеннолетнего он непохож.

ПИЦ называет имя и тяжелораненого – Бараа Билаль Исса Кубалан, возраст не указан.

Министерство здравоохранения ПА подтверждает, что был убит 19-летний Муаман Нидаль Абу Рияш, тяжело ранен Бараа Билаль Исса Кубалан.

Сообщается также, что военные арестовали Мухаммада Саида Таху Хусейна.

Ранее ЦАХАЛ сообщал: возле Аззуна трое палестинских арабов бросали камни в машины с израильскими номерными знаками, создавая аварийную ситуацию на дороге. Бойцы 890-го батальона бригады "Цанханим" открыли огонь в сторону "камнеметателей", убив одного из них, нейтрализовав второго. Третий камнеметатель задержан. Среди израильских военных в этом инциденте нет пострадавших. В сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля подчеркивается, что действия камнеметателей на одной из центральных трасс в указанном районе представляли опасность для водителей и пассажиров. "ЦАХАЛ продолжит действовать против всех, кто будет угрожать безопасности граждан Израиля", – подчеркивается в сообщении ЦАХАЛа.