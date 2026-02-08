x
08 февраля 2026
08 февраля 2026
Израиль

Около Абу-Диса был ранен один из бросавших "коктейли Молотова"

МАГАВ
время публикации: 08 февраля 2026 г., 09:18 | последнее обновление: 08 февраля 2026 г., 09:20
Около Абу-Диса был ранен один из бросавших "коктейли Молотова"
Пресс-служба полиции Израиля

Пограничная полиция (МАГАВ) сообщает, что вечером в пятницу, 6 февраля, в районе деревни Абу-Дис, недалеко от Иерусалима, был открыт огонь на поражение по одному из террористов, бросавших "коктейли Молотова" через забор безопасности, создавая угрозу для патрулей.

Один из террористов был ранен. Пограничники оказали ему первую медицинскую помощь, а затем передали его бригаде "Красного Креста", говорится в сообщении МАГАВа.

