Около Абу-Диса был ранен один из бросавших "коктейли Молотова"

Пограничная полиция (МАГАВ) сообщает, что вечером в пятницу, 6 февраля, в районе деревни Абу-Дис, недалеко от Иерусалима, был открыт огонь на поражение по одному из террористов, бросавших "коктейли Молотова" через забор безопасности, создавая угрозу для патрулей.

Один из террористов был ранен. Пограничники оказали ему первую медицинскую помощь, а затем передали его бригаде "Красного Креста", говорится в сообщении МАГАВа.