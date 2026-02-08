Умер бывший полузащитник "Апоэля" (Петах-Тиква) и сборной Литвы
время публикации: 08 февраля 2026 г., 10:25 | последнее обновление: 08 февраля 2026 г., 10:33
7 февраля на 64-м году жизни умер известный советский и литовский футболист Стасис Баранаускас, сообщают литовские СМИ.
Полузащитник выступал за "Экранас" (Паневежис), "Жальгирис" (Вильнюс). "Апоэль (Петах-Тиква), АСКО (Пашинг, Австрия), "Фаворитен" (Вена), "Ферст" (Вена), "Кареда" (Шауляй).
Стасис Баранаускас - бронзовый призер чемпионата СССР 1987 (в составе Жальгириса), серебряный призер чемпионата Израиля 1990 года. В составе "Кареды" - обладатель Кубка Литвы 1996 года и серебряный призер чемпионата Литвы 1996 года.
Выступал за олимпийскую сборную СССР и сборную Литвы.
