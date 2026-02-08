Умер бывший полузащитник "Апоэля" (Петах-Тиква) и сборной Литвы

7 февраля на 64-м году жизни умер известный советский и литовский футболист Стасис Баранаускас, сообщают литовские СМИ.

Полузащитник выступал за "Экранас" (Паневежис), "Жальгирис" (Вильнюс). "Апоэль (Петах-Тиква), АСКО (Пашинг, Австрия), "Фаворитен" (Вена), "Ферст" (Вена), "Кареда" (Шауляй).

Стасис Баранаускас - бронзовый призер чемпионата СССР 1987 (в составе Жальгириса), серебряный призер чемпионата Израиля 1990 года. В составе "Кареды" - обладатель Кубка Литвы 1996 года и серебряный призер чемпионата Литвы 1996 года.

Выступал за олимпийскую сборную СССР и сборную Литвы.