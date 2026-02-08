Олимпиада в Италии началась с диверсий на железных дорогах

Полиция Италия расследует диверсии, которые произошли на железной дороге в первый день соревнований на Зимних Олимпийских играх и привели к временным перебоям в движении поездов. К расследованию привлечено и контртеррористическое подразделение.

Ранним утром 7 февраля недалеко от города Пезаро на Адриатике, был подожжен распределительный щит. В Болонье перерезан кабель, используемый для измерения скорости поездов. На отрезке переговоне между городами Болонья и Падуя был обнаружен примитивный взрывной механизм.

Министерство транспорта Италии квалифицировало происшествия как серьезные акции саботажа, напомнив, что попытки диверсий сопровождали и Олимпиаду 2024 года в Париже.

"Это крайне серьезные инциденты, но они неспособны очернить репутацию Италии на международной арене, игры станут еще более соревновательными и позитивными", – заявил вицн-премьер правительства и министр транспорта Маттео Сальвини.