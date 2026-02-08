x
08 февраля 2026
|
последняя новость: 10:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 февраля 2026
|
08 февраля 2026
|
последняя новость: 10:25
08 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Олимпиада в Италии началась с диверсий на железных дорогах

время публикации: 08 февраля 2026 г., 10:25 | последнее обновление: 08 февраля 2026 г., 10:25

Полиция Италия расследует диверсии, которые произошли на железной дороге в первый день соревнований на Зимних Олимпийских играх и привели к временным перебоям в движении поездов. К расследованию привлечено и контртеррористическое подразделение.

Ранним утром 7 февраля недалеко от города Пезаро на Адриатике, был подожжен распределительный щит. В Болонье перерезан кабель, используемый для измерения скорости поездов. На отрезке переговоне между городами Болонья и Падуя был обнаружен примитивный взрывной механизм.

Министерство транспорта Италии квалифицировало происшествия как серьезные акции саботажа, напомнив, что попытки диверсий сопровождали и Олимпиаду 2024 года в Париже.

"Это крайне серьезные инциденты, но они неспособны очернить репутацию Италии на международной арене, игры станут еще более соревновательными и позитивными", – заявил вицн-премьер правительства и министр транспорта Маттео Сальвини.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook