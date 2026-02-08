Внимание, розыск: пропал 39-летний Давид Вагнер, житель Эйлата

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 39-летнего Давида Вагнера, жителя Эйлата. В последний раз его видели 6 февраля в Хайфе, после чего связь с ним оборвалась.

Приметы пропавшего: рост 170 см, плотного телосложения, темные волосы, карие глаза.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в отделение полиции в Эйлате по телефону 08-6772700.