x
08 февраля 2026
|
последняя новость: 20:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 февраля 2026
|
08 февраля 2026
|
последняя новость: 20:34
08 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Внимание, розыск: пропал 39-летний Давид Вагнер, житель Эйлата

Розыск
время публикации: 08 февраля 2026 г., 19:41 | последнее обновление: 08 февраля 2026 г., 19:41
Внимание, розыск: пропал 39-летний Давид Вагнер, житель Эйлата
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 39-летнего Давида Вагнера, жителя Эйлата. В последний раз его видели 6 февраля в Хайфе, после чего связь с ним оборвалась.

Приметы пропавшего: рост 170 см, плотного телосложения, темные волосы, карие глаза.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100 или в отделение полиции в Эйлате по телефону 08-6772700.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook