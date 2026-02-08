Глава аппарата премьер-министра Великобритании Морган Сасвини подал в отставку, взяв на себя ответственность за рекомендацию назначить послом в США лорда Питера Мандельсона, связанного с Джеффри Эпштейном.

"После тщательных размышлений, я принял решение об отставке. Решение о назначении Питера Мандельсона было ошибочным. Оно нанесло ущерб партии и стране, подорвав доверие к политической системе. Я рекомендовал его премьер-министру и принимаю за это полную ответственность", – сообщил он.

Мандельсон занимал министерские посты в правительствах Тони Блэра и Гордона Брауна, комиссара Европейского Союза по вопросам торговли, а в 2025 году был назначен Страмером послом в Вашингтоне. Он покинул этот пост несколько месяцев назад из-за связей с Эпштейном.

Согласно материалам, опубликованным министерствам юстиции США 30 января, Мандельсон передавал Эпштейну внутреннюю правительственную информацию. Как сообщается, речь идет о экономической информации, связанной с финансовым кризисом 2008 года.