Убийство в Кафр-Каре: убит молодой мужчина, ранена 25-летняя женщина

время публикации: 08 февраля 2026 г., 19:58 | последнее обновление: 08 февраля 2026 г., 20:02
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Шарон поступило сообщение о вооруженном нападении в Кафр-Каре. К прибытию медиков мужчина в возрасте примерно 30 лет не подавал признаков жизни, попытка реанимации не привела к успеху.

Женщина в возрасте 25 лет получила в результате обстрела ранения средней степени тяжести, после оказания неотложной помощи ее эвакуировали в больницу.

Полиция полагает, что преступление совершено на криминальной почве. Идут розыски подозреваемых.

