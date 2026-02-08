x
08 февраля 2026
Ближний Восток

В Триполи обрушился жилой дом, есть погибшие

Ливан
время публикации: 08 февраля 2026 г., 19:02 | последнее обновление: 08 февраля 2026 г., 19:02
В Триполи обрушился жилой дом, есть погибшие
соцсети

В районе Баб ат-Табан в Триполи произошло обрушение многоэтажного жилого здания. По данным агентства "Аль-Марказия", в доме проживали несколько ливанских семей, а также рабочие из Сирии.

На месте работают спасатели, пожарные, парамедики Красного Креста и военные.

Из-под завалов живыми извлечены несколько человек. Обнаружены тела женщины и ребенка. Разбор завалов продолжается.

В соседних домах обнаружены трещины, принято решение об эвакуации жильцов.

Ближний Восток
