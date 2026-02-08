В Триполи обрушился жилой дом, есть погибшие
время публикации: 08 февраля 2026 г., 19:02 | последнее обновление: 08 февраля 2026 г., 19:02
В районе Баб ат-Табан в Триполи произошло обрушение многоэтажного жилого здания. По данным агентства "Аль-Марказия", в доме проживали несколько ливанских семей, а также рабочие из Сирии.
На месте работают спасатели, пожарные, парамедики Красного Креста и военные.
Из-под завалов живыми извлечены несколько человек. Обнаружены тела женщины и ребенка. Разбор завалов продолжается.
В соседних домах обнаружены трещины, принято решение об эвакуации жильцов.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 декабря 2025