В Триполи обрушился жилой дом, есть погибшие

В районе Баб ат-Табан в Триполи произошло обрушение многоэтажного жилого здания. По данным агентства "Аль-Марказия", в доме проживали несколько ливанских семей, а также рабочие из Сирии.

На месте работают спасатели, пожарные, парамедики Красного Креста и военные.

Из-под завалов живыми извлечены несколько человек. Обнаружены тела женщины и ребенка. Разбор завалов продолжается.

В соседних домах обнаружены трещины, принято решение об эвакуации жильцов.