08 февраля 2026
Израиль

12-летний Аарон Иегуда погиб в результате ДТП на шоссе 241

ДТП
Негев
Погибшие
время публикации: 08 февраля 2026 г., 20:57 | последнее обновление: 08 февраля 2026 г., 21:01
12-летний Аарон Иегуда погиб в результате ДТП на шоссе 241
Пресс-служба МАДА

В результате ДТП на шоссе 241 погиб 12-летний Аарон Иегуда из сельскохозяйственного поселка Битха. Сообщение о смерти мальчика опубликовал местный совет Мерхавим.

Напомним, ранее службы спасения сообщали, что погибшему ребенку примерно пять лет. К моменту прибытия медиков мальчик лежал на дороге, у него не было признаков жизни: по всей видимости, он был сбит машиной, что привело к критической черепно-мозговой травме.

Попытки реанимировать ребенка не принесли успеха, и врачи в больнице "Сорока" констатировали его смерть.

Израиль
