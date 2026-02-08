12-летний Аарон Иегуда погиб в результате ДТП на шоссе 241

В результате ДТП на шоссе 241 погиб 12-летний Аарон Иегуда из сельскохозяйственного поселка Битха. Сообщение о смерти мальчика опубликовал местный совет Мерхавим.

Напомним, ранее службы спасения сообщали, что погибшему ребенку примерно пять лет. К моменту прибытия медиков мальчик лежал на дороге, у него не было признаков жизни: по всей видимости, он был сбит машиной, что привело к критической черепно-мозговой травме.

Попытки реанимировать ребенка не принесли успеха, и врачи в больнице "Сорока" констатировали его смерть.