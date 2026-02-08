Аббас призвал ООН вмешаться в "опасные" решения Израиля по контролю над зонами "А" и "В"

Председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас (Абу Мазен) осудил сегодняшнее решение израильского кабинета министров по вопросам политики и безопасности перевести контроль над зонами "А" и "В" под ведение Гражданского управления на территориях, лишив тем самым полномочий Палестинскую администрацию.

В сообщении от канцелярии Аббаса данное решение названо "юридически ничтожным и не легитимным", при этом Аббас призывает США и Совет Безопасности ООН вмешаться и остановить реализацию решения израильского правительства.

Напомним, ранее в воскресенье военно-политический кабинет принял ряд важных решений, направленных на укрепление контроля Израиля над Иудеей и Самарией. В частности, полномочия по обеспечению контроля и соблюдения закона в зонах "А" и "B" переданы Гражданской администрации – впервые со времен соглашений Осло палестинская администрация лишается переданных ей полномочий.

Гражданская администрация получает также контроль над водными ресурсами и над вопросами наследия – то есть, над всем, что касается раскопок, памятников, исторических реликвий и святынь. военно-политический кабинет министров также отменит режим секретности в отношении земельного реестра в Иудее и Самарии, будет отменен запрет на продажу земель тем, кто не является арабом, а также отменят требование получать разрешение Гражданской администрации на земельные сделки. Решение кабинета отменяет действие на территории Иудеи и Самарии иорданских законов, которым этот округ подчинялся до сих пор.

Будет также вновь создана Комиссия по приобретению земель, которая действовала в прошлом, но была упразднена. Все эти шаги призваны позволить евреям покупать земельные участки в Иудее и Самарии.

Кабинет также принял ряд решений, касающихся Хеврона и Бейт-Лехема. Запись бизнесов и жилья в Хеврона переводится из-под контроля муниципалитета в ведение гражданской администрации Израиля. Еврейский квартал в Хевроне будет выделен в отдельную муниципальную единицу.

Комплекс гробницы праматери Рахель переводится из ведома Палестинской администрации в ведение специального израильского управления.

Передача Израилю контроля над водными источниками связана с кражей воды в огромных масштабах, совершаемой палестинцами, и абсолютным игнорированием этой проблемы со стороны Палестинской администрации. Сфера наследия передается Израилю в связи с тем, что палестинцы – при попустительстве и даже поддержке со стороны Палестинской администрации – систематически вредя археологическим объектам в Иудее и Самарии, доказывающим связь еврейского народа с Землей Израиля. Чтобы положить конец этим явлением, военно-политический кабинет принял решение, что именно Израиль будет с ними бороться.

Йоси Даган, глава регионального совета Шомрон, приветствовал решение кабинета расширить контроль Израиля на зоны "А" и "B", назвав его шагом против дискриминации евреев в Иудее и Самарии. По его словам, это исправляет многолетнюю несправедливость: "Сегодня государство Израиль четко заявляет: жители Иудеи и Самарии не являются второсортными гражданами. Устранение барьеров, отмена дискриминационного иорданского законодательства и восстановление гражданского равноправия — это сионистский, моральный и стратегический шаг. Это колоссальное укрепление поселенческого движения, нашей связи с этой землей и будущего государства Израиль. Я благодарю министра Бецалеля Смотрича и призываю продолжать работу до тех пор, пока в Иудее и Самарии не будет введен полный суверенитет".