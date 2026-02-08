Правительство продвигает существенное ужесточение наказаний за нарушение правил дорожного движения

Комиссия министров по вопросам безопасности дорожного движения объявила о существенном ужесточении наказаний за нарушения правил дорожного движения, угрожающие жизни и здоровью людей. Речь пока не идет об окончательном решении, на данном этапе согласован лишь принцип ужесточения наказаний. Как сообщает Ynet, будут введены "градации" правонарушения – за грубое нарушение ПДД во второй раз будет полагаться штраф больше, чем в первый раз.

В частности, за использование мобильного телефона во время вождения вместо 1000 шекелей и восьми штрафных баллов ("некудот") придется заплатить в первый раз 5000 шекелей и 10 штрафных баллов, а во второй раз штраф составит уже 10 тысяч шекелей и 10 баллов. Третье нарушение этого правила влечет за собой конфискацию автомобиля, вызов в суд – и также 10 штрафных баллов.

За проезд на красный свет светофора, который сейчас наказывается 1500 шекелей штрафа и лишением 10 штрафных баллов, после утверждения решения водители будут платить 5000 шекелей в первый раз и 10000 шекелей во второй раз, за третье нарушение – конфискация автомобиля, вызов в суд и 10 штрафных баллов. Такие же изменения могут быть внесены в наказания за превышение скорости.

За нарушение правила о предоставлении приоритета пешеходу, которое сейчас карается 500 шекелями штрафа и восемью штрафными баллами, в случае утверждения изменений в силу придется в первый раз заплатить 3000 шекелей и 10 штрафных баллов, во второй раз – 6000 шекелей плюс 10 баллов, на третий раз автомобиль будет конфискован, водителя вызовут в суд, и он лишится 10 штрафных баллов.

За пересечение сплошной разделительной линии, которое сейчас карается вызовом в суд и 500 шекелями штрафа, предлагается ввести штраф в размере 5000 шекелей и 10 штрафных баллов (в первый раз), а на третий раз – конфискация автомобиля, 10 штрафных баллов и вызов в суд. Такое же наказание будет грозить за езду по обочине (сейчас карается штрафом в 750 шекелей и шестью штрафными баллами).

Ужесточат и наказания за нарушения, допущенные во время езды на мотоциклах и скутерах, которые сейчас караются 1000 шекелями штрафа. Если изменения утвердят, наказание за первое нарушение составит 3000 шекелей и 10 штрафных баллов.