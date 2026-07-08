Офицер украинской разведки признался в убийстве Анастасии Березовской

Офицер Главного управления разведки министерства обороны Украины признался в убийстве украинской гражданки Анастасии Березовской, которая подозревалась в покушении на предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако. Об этом сообщает "Медуза".

Тело Березовской было обнаружено 6 июля под Киевом. 39-летнюю женщину застрелили, а тело закопали. Помимо офицера ГУР, по данному делу был задержан и бывший сотрудник правоохранительных органов.

Оба подозреваемых переводили Березовской деньги. Следствие проверяет, связано ли это с покушением. Сотрудник разведки утверждает, что не ставил свое руководство в известность о контактах с Березовской и денежных переводах, заявляя, что действовал по собственной инициативе.

Покушение на Ермолаева, его спутницу и 13-летнего сына было совершено в Монако 29 июня. По версии следствия, Березовская установила взрывное устройство в подъезде дома, где проживала семья, и привела его в действие дистанционно.

Вадим Ермолаев – уроженец Днепра, основатель группы Alef, ранее входивший в рейтинги богатейших украинцев. В последние годы он отказался от украинского гражданства и получил гражданство Кипра. В 2023 году Украина ввела против него санкции, обвиняя его в связях с Россией и бизнесом на оккупированных территориях. Сам Ермолаев эти обвинения отрицал, утверждая, что после аннексии Крыма Россия фактически отобрала его активы.