Инвестиции вместо товаров: Израиль меняет правила взаимных закупок при гостендерах

Управление промышленного сотрудничества при министерстве экономики и промышленности совместно с офисом главного аудитора министерства финансов представили стратегические изменения в требовании к взаимным закупкам при получении иностранными корпорациями израильских госзаказов.

Новая модель предусматривает переход от количественно-технического подхода к качественно-стратегическому. Вместо простой закупки израильских товаров иностранные корпорации будут поощрять к передаче знаний, подготовке кадров, стратегическим инвестициям в местную промышленность.

Объем новых обязательств по взаимным закупкам ежегодно колеблется от 600 млн до 1 млрд долларов – в зависимости от масштаба тендеров и контрактов государственных закупочных органов. На практике иностранные компании инвестируют больше своих обязательств, а объем их фактической реализации оценивается в 3-5 млрд долларов в год, что способствует развитию инноваций и конкурентоспособности израильских компаний на международной арене.

Новое стимулирование компаний основано на механизме поэтапных скидок в зависимости от доказанного экономического вклада. Механизм опирается на международные принципы и практики, включающие гибкие и прозрачные инструменты, дающие послабления в обязательствах по промышленному сотрудничеству при условии, что они включают технологические и инновационные инвестиции, отвечающие государственным целям в критически важных для экономики областях.

Чем больше поставщик реализует мероприятий с добавленной стоимостью – таких как профессиональное обучение, выход на новые рынки или передача технологий, – тем на большее сокращение своих обязательств он сможет рассчитывать.

Модель позволит управлению промышленного сотрудничества направлять иностранных поставщиков к инвестициям по четырем основным направления: передача или внедрение технологий и научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР), с акцентом на передачу знаний, которая приводит к повышению производственных возможностей, росту производительности труда и помощи израильским компаниям во внедрении международных стандартов и сертификации; инвестиции в фонды венчурного капитала и прямых инвестиций, ориентированные на стартапы и производственные компании, поддерживающие приоритетные для государства отрасли, промышленность и рост малого бизнеса; прямые иностранные инвестиции и создание деятельности в Израиле (строительство заводов, закупка передового оборудования и техники и создание рабочих мест); стратегические локальные закупки и выход на новые рынки.