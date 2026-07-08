Левин вновь призвал проигнорировать вердикт БАГАЦа. Оппозиция критикует

Министр юстиции Ярив Левин заявил в интервью радиостанции "Коль бэ-рама", что адвокат Михаэль Рабело должен вступить в должность государственного контролера.

По словам Левина, невозможно провести повторное голосование, как того требует Высший суд справедливости (БАГАЦ). "Кнессет не может согласиться с вмешательством Верховного суда в процесс выборов, тем более когда речь идет об избрании государственного контролера. Он работает в непосредственном контакте с Кнессетом и контролирует, в том числе, деятельность судебной системы", – сказал Левин.

Это заявление Левина вызвало резкую критику в оппозиции. Глава партии "Яшар" Гади Айзенкот заявил: "Ярив Левин, человек, направлявший властный переворот даже ценой развала израильского общества, в то время как Нетаниягу прятался за его спиной, является врагом израильской демократии. Нетаниягу и его правительство продолжают разваливать основы израильской демократии".

Глава партии "Демократим" Яир Голан заявил: "Министр юстиции, человек, который должен охранять власть закона, ведет себя как последний преступник и призывает нарушить вердикт БАГАЦа. Они в ужасе от мысли о том, что здесь будет государственный контролер, который сделает свою работу. Им нужна кукла на нитке, и они готовы сжечь страну, нарушить закон, спровоцировать конституционный кризис, чтобы добиться своей цели".

Как сообщает "Гаарец" со ссылкой на приближенных адвоката Михаэля Рабело, он не заинтересован вступать в должность, нарушая вердикт БАГАЦа, потребовавшего провести повторное голосование по назначению государственного контролера.