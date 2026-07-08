Умерла британская певица Лорен Беннетт, участница G.R.L. и Paradiso Girls
время публикации: 08 июля 2026 г., 10:51 | последнее обновление: 08 июля 2026 г., 10:55
В возрасте 37 лет умерла британская певица Лорен Беннетт, участница групп G.R.L. и Paradiso Girls, известная также по участию в записи хита LMFAO "Party Rock Anthem".
О смерти Беннетт 7 июля сообщила газета Los Angeles Times. По данным Variety, информацию подтвердили бывшие коллеги певицы по группе.
Причина смерти не называется.
Лорен Беннетт родилась в Великобритании, выступала в составе Paradiso Girls, затем стала участницей G.R.L. Широкую известность ей принесло участие в исполнении песни LMFAO "Party Rock Anthem", ставшей одним из самых популярных танцевальных хитов начала 2010-х годов.