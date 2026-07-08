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Израиль

Внимание, розыск: пропал 57-летний Узиэль Хаим из Афулы

Полиция
Розыск
время публикации: 08 июля 2026 г., 08:41 | последнее обновление: 08 июля 2026 г., 08:41
Внимание, розыск: пропал 57-летний Узиэль Хаим из Афулы
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 57-летнего Узиэля Хаима, жителя Афулы. Последний раз его видели 3 июля на улице А-Цаалон в городе Афула.

Приметы: среднее телосложение, короткие черные волосы. На нем были джинсы.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 04-6524444.

Израиль
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