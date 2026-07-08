Внимание, розыск: пропал 57-летний Узиэль Хаим из Афулы

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 57-летнего Узиэля Хаима, жителя Афулы. Последний раз его видели 3 июля на улице А-Цаалон в городе Афула.

Приметы: среднее телосложение, короткие черные волосы. На нем были джинсы.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 04-6524444.