Нетаниягу проводит оценку ситуации с руководством минобороны
время публикации: 08 июня 2026 г., 00:48 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 01:04
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу проводит оценку ситуации с министром обороны Исраэлем Кацем и главами силовых структур после своего разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Ранее Трамп и Нетаниягу провели телефонную беседу. Подробности разговора пока не сообщаются.
Немного раньше в интервью изданию Axios Дональд Трамп заявил, что он намерен позвонить Нетаниягу и попросить, чтобы Израиль не наносил ответный удар по Ирану.
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