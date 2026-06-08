Нетаниягу проводит оценку ситуации с руководством минобороны

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу проводит оценку ситуации с министром обороны Исраэлем Кацем и главами силовых структур после своего разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Трамп и Нетаниягу провели телефонную беседу. Подробности разговора пока не сообщаются.

Немного раньше в интервью изданию Axios Дональд Трамп заявил, что он намерен позвонить Нетаниягу и попросить, чтобы Израиль не наносил ответный удар по Ирану.