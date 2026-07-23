14-я ночь военного противостояния США и Ирана: удары по военным объектам

В ночь на 23 июля вооруженные силы США провели очередную серию ударов по территории Ирана. Это была 14-я ночь после возобновления военного противостояния и 12-я ночь подряд, в течение которой американское командование наносило удары по иранским объектам.

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что целями стали морские силы Ирана, склады ракет и беспилотников, береговые средства наблюдения и объекты противовоздушной обороны. По заявлению CENTCOM, удары должны ограничить возможности Ирана атаковать гражданские суда и коммерческое судоходство.

Американское командование заявило, что в течение июля нанесло удары по десяткам иранских военных объектов на суше и возобновило морскую блокаду Ирана. По данным CENTCOM, американские силы перенаправили девять коммерческих судов и вывели из строя еще одно, чтобы не допустить его входа в иранский порт или выхода из него. В операциях на Ближнем Востоке участвуют более 50 тысяч американских военнослужащих.

Иранские государственные и близкие к властям СМИ сообщили об ударах в нескольких провинциях страны. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в районе пограничного перехода Шаламче на границе Ирана и Ирака. По данным иранских властей, в результате ракетного удара погибли не менее двух человек, еще 11 получили ранения. Тегеран возложил ответственность за атаку на США. Независимого подтверждения этих данных пока нет.

Заместитель губернатора провинции Хузестан по вопросам безопасности Валиолла Хаяти сообщил агентству Mehr, что удар пришелся по окрестностям пограничного пункта. Кроме того, по его словам, американская ракета поразила один из объектов в районе города Эндимешк на юго-западе Ирана. О характере объекта и последствиях атаки не сообщается.

В провинции Бушер местные власти заявили о двух атаках, одна из которых была направлена против военного объекта. По словам заместителя губернатора провинции Эхсана Джаханияна, второй удар был нанесен около четырех часов утра. Сообщения о взрывах поступали также из округа Сирик в провинции Хормозган и из портового города Джаск. Иранский телеканал Press TV сообщил, что в Джаске были слышны несколько взрывов.

Одновременно беспилотники были перехвачены над Эрбилем, столицей Иракского Курдистана. По данным иракского агентства Shafaq News, в разных районах города прозвучали четыре взрыва, связанные с работой систем ПВО. Ранее удару подверглась штаб-квартира Партии свободы Курдистана – иранской курдской оппозиционной организации, действующей на территории Ирака. Сообщалось по меньшей мере о шести пострадавших.

США пока не опубликовали полный перечень целей ночной операции и не комментировали сообщения о погибших у перехода Шаламче. Большая часть сведений о местах попаданий и последствиях ударов основана на заявлениях иранских властей и местных СМИ.