x
08 июня 2026
|
последняя новость: 06:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
08 июня 2026
|
08 июня 2026
|
последняя новость: 06:38
08 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Высшее командование ЦАХАЛа руководит ударами по Ирану из командного пункта ВВС Израиля

Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с Ираном
время публикации: 08 июня 2026 г., 06:15 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 06:19
Высшее командование ЦАХАЛа руководит ударами по Ирану из командного пункта ВВС Израиля
Пресс-служба ЦАХАЛа

Начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир и высшее командование Армии обороны Израиля руководят ударами по Ирану из командного пункта ВВС. ЦАХАЛ находится в состоянии полной готовности как к наступательным, так и к оборонительным действиям.

В течение последних часов командование ЦАХАЛа проводило непрерывные оценки ситуации и руководило ударами ЦАХАЛа по Ирану. ЦАХАЛ находится в состоянии повышенной готовности и готов к продолжению действий на всех направлениях против тех, кто угрожает Израилю и его гражданам.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 июня 2026

976-й день войны: действия в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии. Удары по Ирану