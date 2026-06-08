Высшее командование ЦАХАЛа руководит ударами по Ирану из командного пункта ВВС Израиля

Начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир и высшее командование Армии обороны Израиля руководят ударами по Ирану из командного пункта ВВС. ЦАХАЛ находится в состоянии полной готовности как к наступательным, так и к оборонительным действиям.

В течение последних часов командование ЦАХАЛа проводило непрерывные оценки ситуации и руководило ударами ЦАХАЛа по Ирану. ЦАХАЛ находится в состоянии повышенной готовности и готов к продолжению действий на всех направлениях против тех, кто угрожает Израилю и его гражданам.