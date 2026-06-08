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Израиль

Минпрос: 9 июня учеба проводиться не будет

Мин.образования
Школьное образование
время публикации: 08 июня 2026 г., 14:02 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 14:09
Минпрос: 9 июня учеба проводиться не будет
David Cohen/Flash90

Министр просвещения Йоав Киш сообщил, что во вторник, 9 июня, в связи с эскалацией ситуации учеба проводится не будет. Министерство проведет совещание по вопросу о возможном возобновлении учебного процесса с 10 июня в безопасных условиях.

Политик сообщил, что задача системы образования – как можно быстрее вернуться к фронтальному преподаванию, действуя в полном согласовании с командованием тыла. Особое внимание будет уделяться учреждениям для особенных детей и мероприятиям, посвященным завершению учебного года.

Киш исключил возможность проведения в нынешних условиях экзаменов на аттестат зрелости – по меньшей мере до начала будущей недели.

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