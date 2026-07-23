В Бейруте умер Козо Окамото – участник смертоносного теракта в аэропорту Лода в 1972 году

Террористическая группировка "Народный фронт освобождения Палестины" сообщила, что в Бейруте на 79-м году жизни умер боевик "Японской Красной армии" Козо Окамото – участник теракта, проведенного НФОП в аэропорту Лода в 1972 году.

30 мая 1972 года Окамото прилетел в Израиль из Рима с двумя сообщниками, также гражданами Японии. Получив сданный багаж, они достали из чемоданов оружие и открыли огонь. Жертвами теракта стали 26 человек, 80 получили ранения. 17 из погибших были паломниками из Пуэрто-Рико.

Окамото был единственным из террористов, которому удалось уцелеть. Военный трибунал приговорил его к пожизненному заключению, но в 1985 году освобожден в рамках "сделки Джибрилем", когда трое плененных в Ливане военнослужащих были обменяны на 1150 террористов.

Впоследствии он получил политическое убежище в Ливане как "участник сопротивления израильской оккупации, подвергавшийся пыткам в сионистских тюрьмах".