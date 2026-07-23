Reuters: Иран направил в помощь хуситам командиров КСИР с ракетным оборудованием и БПЛА

Ранее в июле Иран перебросил в Йемен высокопоставленных командиров Корпуса стражей исламской революции, а также оборудование, связанное с ракетными и беспилотными системами. Об этом Reuters сообщили четыре источника. По их словам, это свидетельствует о стремлении Тегерана усилить возможности хуситов угрожать судоходству в Красном море.

Четыре источника, знакомые с ситуацией, в том числе два источника в Иране, министр информации международно признанного правительства Йемена и региональный аналитик по вопросам безопасности, сообщили, что 13 июля Иран доставил в Йемен сотрудников КСИР и военное оборудование рейсом авиакомпании Mahan Air. Ранее об этом не сообщалось.

По словам двух иранских источников, на борту находились от 10 до 21 сотрудника КСИР, включая высокопоставленных командиров.

Самолет первоначально направлялся в контролируемую хуситами Сану, однако был вынужден изменить маршрут и приземлиться в портовом городе Ходейда на Красном море после того, как аэропорт Саны подвергся атаке со стороны международно признанного правительства Йемена, поддерживаемого Саудовской Аравией.

"Командиры КСИР прибыли для поддержки операций хуситов и обучения использованию новых ракетных систем", – сообщил один из источников. По его словам, на борту также перевозилось золото для финансирования деятельности хуситов.

Reuters отмечает, что через три дня после прибытия самолета в Йемен было сообщено о приказе Тегерана к хуситам быть готовыми перекрыть нефтяной маршрут через Красное море в случае удара США по объектам энергетической инфраструктуры Ирана, что создало бы новую угрозу мировым поставкам энергоносителей.

В понедельник хуситы, контролирующие побережье Красного моря, объявили о введении морской блокады Саудовской Аравии в ответ на бомбардировку аэропорта Саны 13 июля, ответственность за которую они возложили на Саудовскую Аравию.

Министр информации международно признанного правительства Йемена Муаммар аль-Ирьяни, ссылаясь на данные разведки, подтвердил прибытие командиров КСИР в помощь организации "Ансар Аллах". Региональный аналитик по вопросам безопасности и разведки Музахем ас-Салум, многие годы отслеживающий деятельность хуситов и других поддерживаемых Ираном группировок, также подтвердил прибытие специалистов КСИР рейсом 13 июля.

Он также сообщил, что часть груза, который сопровождали офицеры, составляли компоненты для ракет малой и средней дальности и беспилотников – аналогичных систем, которые ранее использовались при атаках на Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

20 июля официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил на пресс-конференции в Тегеране, что рейс 13 июля должен был вернуть в Йемен делегацию хуситов, посещавшую Иран для участия в похоронах верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, а также йеменских граждан, проходивших лечение в Иране.

По данным Reuters, 3 июля этот самолет доставил в Иран около 200 человек, включая высокопоставленных представителей хуситов, женщин и детей. Обратно, 13 июля, самолет вылетел в Йемен с участниками делегации, а также с командирами и советниками КСИР. После удара по аэропорту Саны самолет был вынужден изменить маршрут и приземлиться в контролируемой хуситами Ходейде.

Военное крыло хуситов заявило, что саудовские самолеты, нанесшие удар по аэропорту, были вынуждены покинуть воздушное пространство Йемена.