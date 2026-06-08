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Израиль

ЦАХАЛ опубликовал видео ударов по системам ПВО в Иране

Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с Ираном
время публикации: 08 июня 2026 г., 13:57 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 13:57
ЦАХАЛ опубликовал видео ударов по системам ПВО в Иране
Кадр из видео пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ опубликовал первые цветные кадры ударов по объектам противовоздушной обороны в Иране. Ранее ВВС завершили серию атак против систем ПВО на западе и в центре страны.

На опубликованных кадрах показано уничтожение одной из систем, в которой находились ракеты, предназначенные для поражения воздушных целей. После удара были зафиксированы вторичные взрывы, свидетельствующие о наличии ракет в пусковой установке.

Уничтожение этих систем расширяет свободу действий израильских ВВС в воздушном пространстве Ирана и направлено на устранение угроз Государству Израиль и его гражданам.

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