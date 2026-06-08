ЦАХАЛ опубликовал видео ударов по системам ПВО в Иране

ЦАХАЛ опубликовал первые цветные кадры ударов по объектам противовоздушной обороны в Иране. Ранее ВВС завершили серию атак против систем ПВО на западе и в центре страны.

На опубликованных кадрах показано уничтожение одной из систем, в которой находились ракеты, предназначенные для поражения воздушных целей. После удара были зафиксированы вторичные взрывы, свидетельствующие о наличии ракет в пусковой установке.

Уничтожение этих систем расширяет свободу действий израильских ВВС в воздушном пространстве Ирана и направлено на устранение угроз Государству Израиль и его гражданам.