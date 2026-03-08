x
Израиль

Ракетная тревога в Эвен-Менахем на севере страны

Война с Ираном
Хизбалла
время публикации: 08 марта 2026 г., 12:05 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 12:23
Ракетная тревога в Эвен-Менахем на севере страны
AP Photo/Ariel Schalit

Ракетная тревога сработала в 12:04 в поселке Эвен-Менахем, расположенным недалеко от границы с Ливаном. В 12:12 тревога прозвучала также в Шломи и в Рош а-Никре, а затем в районе заповедника Бецет. В 12:14 ЦАХАЛ сообщил о завершении инцидента.

В 12:16 раздалась тревога в населенных поселках Саар, Нагария, Нетив а-Шаяра и других. В 12:19 было сообщено, что инцидент завершен.

