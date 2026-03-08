Ракетная тревога в Эвен-Менахем на севере страны

Ракетная тревога сработала в 12:04 в поселке Эвен-Менахем, расположенным недалеко от границы с Ливаном. В 12:12 тревога прозвучала также в Шломи и в Рош а-Никре, а затем в районе заповедника Бецет. В 12:14 ЦАХАЛ сообщил о завершении инцидента.

В 12:16 раздалась тревога в населенных поселках Саар, Нагария, Нетив а-Шаяра и других. В 12:19 было сообщено, что инцидент завершен.