x
08 марта 2026
|
последняя новость: 22:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
08 марта 2026
|
08 марта 2026
|
последняя новость: 22:25
08 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ атаковал штаб военно-воздушных сил КСИР в Иране

Война с Ираном
ЦАХАЛ
время публикации: 08 марта 2026 г., 21:15 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 21:15
ЦАХАЛ атаковал штаб военно-воздушных сил КСИР в Иране
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в ходе одного из вылетов самолетов ЦАХАЛа в Иран, на основании данных военной разведки (АМАН), был атакован штаб военно-воздушных сил Корпуса стражей революции в Иране.

Штаб служил командным центром управления военно-воздушными силами режима аятолл. В нем располагались командование подразделением баллистических ракет, подразделение беспилотных летательных аппаратов и другие структуры военно-воздушных сил Ирана.

Штаб отвечал за сбор и обработку оперативных данных, а также за планирование атак против Израиля и стран региона.

В армии отмечают, что этот удар стал еще одним звеном в цепи потерь, понесенных подразделением баллистических ракет, снижает его способность синхронизировать и координировать запуски в сторону Израиля.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 марта 2026

9-й день войны "Рычание льва": ЦАХАЛ атакует в Ливане и Иране