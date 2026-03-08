ЦАХАЛ атаковал штаб военно-воздушных сил КСИР в Иране

Разрешено к публикации: в ходе одного из вылетов самолетов ЦАХАЛа в Иран, на основании данных военной разведки (АМАН), был атакован штаб военно-воздушных сил Корпуса стражей революции в Иране.

Штаб служил командным центром управления военно-воздушными силами режима аятолл. В нем располагались командование подразделением баллистических ракет, подразделение беспилотных летательных аппаратов и другие структуры военно-воздушных сил Ирана.

Штаб отвечал за сбор и обработку оперативных данных, а также за планирование атак против Израиля и стран региона.

В армии отмечают, что этот удар стал еще одним звеном в цепи потерь, понесенных подразделением баллистических ракет, снижает его способность синхронизировать и координировать запуски в сторону Израиля.