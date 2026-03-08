Дело бывшего военного прокурора будет передано госпрокурору Амиту Айсману

Юридическая советница министерства юстиции Яэль Кутик приняла решение передать материалы расследования по делу Томер-Йерушалми, бывшего военного прокурора, государственному прокурору Амиту Айсману или кому-то из сотрудников его офиса.

Это решение не является признанием нарушений со стороны юридической советницы правительства Гали Баарав-Миара, которая никогда не была подозреваемой по этому делу и не вызвалась для дачи показаний.

Решение о передаче дела Амиту Айсману и его офису было принято после того, как стало понятно, что сотрудники офиса Баарав-Миары будут выступать в качестве свидетелей обвинения во время судебного разбирательства.

Отметим, что 22 февраля Высший суд справедливости постановил, что юридическая советница министерства юстиции Яэль Кутик должна решить до 1 марта, кому из сотрудников прокуратуры будут переданы материалы расследования по делу Ифрат Томер-Йерушалми.

Тот, кому будет передано дело, должен ознакомиться с материалами расследования и решить, достаточно ли в нем оснований для подачи обвинительного заключения.