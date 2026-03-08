ЦАХАЛ завершил очередную волну ударов по Ирану, атакованы более 400 целей

ВВС Израиля завершили масштабную волну ударов по объектам террористического иранского режима на западе и в центральной части Ирана. В рамках этой волны были атакованы более 400 целей, включая пусковые установки баллистических ракет и объекты производства вооружений.

С начала операции "Рычание льва" ВВС выполнили сотни ударных вылетов по пусковым установкам, системам обороны, складам вооружений и другой инфраструктуре иранского террористического режима – с целью максимально сократить масштабы обстрелов территории Государства Израиль.