Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 8 мая, температура повысится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность, без осадков. Вечером усилится северный ветер на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 9-25 градусов, в Тель-Авиве – 14-24, в Хайфе – 16-23, в Эйлате – 18-32, в Беэр-Шеве – 14-26, на побережье Мертвого моря – 19-32, в Ашкелоне и Ашдоде – 14-23, в Ариэле – 11-26, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 14-31, на Голанских высотах – 13-31.

Температура воды у побережья Средиземного моря – 22 градуса, высота волн 40-130 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В субботу-вторник – без существенных изменений. В среду температура повысится, в четверг – понизится.