x
07 мая 2026
|
последняя новость: 00:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
07 мая 2026
|
07 мая 2026
|
последняя новость: 00:38
08 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Взрывы в Иране: Тегеран обвиняет ОАЭ, Fox News сообщает об атаке США

США
Иран
Война с Ираном
ОАЭ
время публикации: 07 мая 2026 г., 23:59 | последнее обновление: 08 мая 2026 г., 00:48
Взрывы на юге Ирана: Тегеран обвиняет ОАЭ, Fox News сообщает об атаке США
AP Photo/Vahid Salemi

В ночь на пятницу жители иранского порта Бендер-Аббас и острова Кешм в Ормузском проливе сообщили о взрывах. По данным двух высокопоставленных иранских источников, цитируемых New York Times, удары были нанесены по трем объектам: причалу Бахман на Кешме, производственному объекту на острове и авиабазе в Бендер-Аббасе.

Иран возлагает ответственность на Объединенные Арабские Эмираты, предполагая, что удары стали ответом на иранскую атаку по порту Фуджейра.

Агентство Mehr сообщило, что иранские силы ПВО сбили два летательных аппарата в небе над Бендер-Аббасом и Кешмом.

Агентство Tasnim процитировало источники, указавшие на "враждебные действия ОАЭ как инструмента сионистского режима", и предупредило: "Если информация подтвердится – Эмираты заплатят за это". Одновременно, по данным Reuters, государственное телевидение Ирана со ссылкой на военный источник заявило, что иранские ракеты были выпущены по "вражеским подразделениям" в районе Ормузского пролива – в ответ на атаку американских военных на иранский нефтяной танкер.

В западном пригороде Тегерана также были слышны взрывы. Иранское государственное телерадиовещание объяснило их испытанием системы ПВО в районе Бидгане и заявило, что угрозы безопасности нет.

Телеканал Fox News сообщил со ссылкой на американский источник, что армия США атаковала цели в районе Ормузского пролива.

Штаб объединенного иранского командования "Хатам аль-Анбия" заявил, что иранские силы нанесли удары по кораблям ВМС США, "причинив им тяжелый ущерб". Корабли были атакованы в ответ на нарушение перемирия Соединенными Штатами.

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщил, что корабли были атакованы ракетами и беспилотниками. Атака была отражена, корабли не пострадали. "Центральное командование США не заинтересовано в эскалации, однако располагает всеми силами для защиты американских военнослужащих", – подчеркивается в сообщении CENTCOM.

Израиль отрицает какую-либо причастность к произошедшему.

Радиостанция "Кан Бет" передает, что в Иерусалиме рассматривают происходящее как изолированный инцидент.

Сообщается о взрывах в Абу-Даби.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 07 мая 2026

Иранские СМИ сообщают о взрыве на острове Кешм в результате "столкновения с противником"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 07 мая 2026

Fox News: США атаковали цели в районе Ормузского пролива
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 07 мая 2026

WSJ: Трамп намерен возобновить операцию "Проект Свобода" в Ормузском проливе в ближайшие дни