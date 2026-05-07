Взрывы в Иране: Тегеран обвиняет ОАЭ, Fox News сообщает об атаке США

В ночь на пятницу жители иранского порта Бендер-Аббас и острова Кешм в Ормузском проливе сообщили о взрывах. По данным двух высокопоставленных иранских источников, цитируемых New York Times, удары были нанесены по трем объектам: причалу Бахман на Кешме, производственному объекту на острове и авиабазе в Бендер-Аббасе.

Иран возлагает ответственность на Объединенные Арабские Эмираты, предполагая, что удары стали ответом на иранскую атаку по порту Фуджейра.

Агентство Mehr сообщило, что иранские силы ПВО сбили два летательных аппарата в небе над Бендер-Аббасом и Кешмом.

Агентство Tasnim процитировало источники, указавшие на "враждебные действия ОАЭ как инструмента сионистского режима", и предупредило: "Если информация подтвердится – Эмираты заплатят за это". Одновременно, по данным Reuters, государственное телевидение Ирана со ссылкой на военный источник заявило, что иранские ракеты были выпущены по "вражеским подразделениям" в районе Ормузского пролива – в ответ на атаку американских военных на иранский нефтяной танкер.

В западном пригороде Тегерана также были слышны взрывы. Иранское государственное телерадиовещание объяснило их испытанием системы ПВО в районе Бидгане и заявило, что угрозы безопасности нет.

Телеканал Fox News сообщил со ссылкой на американский источник, что армия США атаковала цели в районе Ормузского пролива.

Штаб объединенного иранского командования "Хатам аль-Анбия" заявил, что иранские силы нанесли удары по кораблям ВМС США, "причинив им тяжелый ущерб". Корабли были атакованы в ответ на нарушение перемирия Соединенными Штатами.

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщил, что корабли были атакованы ракетами и беспилотниками. Атака была отражена, корабли не пострадали. "Центральное командование США не заинтересовано в эскалации, однако располагает всеми силами для защиты американских военнослужащих", – подчеркивается в сообщении CENTCOM.

Израиль отрицает какую-либо причастность к произошедшему.

Радиостанция "Кан Бет" передает, что в Иерусалиме рассматривают происходящее как изолированный инцидент.

Сообщается о взрывах в Абу-Даби.