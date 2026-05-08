Трамп о ситуации в Иране: "Перемирие по-прежнему действует"

Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном остается в силе, несмотря на обмен ударами в районе Ормузского пролива.

В интервью ABC News Трамп назвал удары по иранским целям "легкими шлепками" и подчеркнул, что перемирие не отменено.

Позднее он написал в своей соцсети Truth Social, что три американских эсминца "успешно прошли через Ормузский пролив – под огнем" и теперь присоединятся к морской блокаде. "Нормальная страна позволила бы эсминцам пройти, но Иран – не нормальная страна. Им руководят безумцы, которые, если бы у них была возможность применить ядерное оружие, несомненно, сделали бы это. У них никогда не будет такой возможности", – заявил Трамп.

Американский президент предупредил, что США "атакуют их гораздо сильнее и гораздо более жестко", если Тегеран не подпишет соглашение.

Позднее Трамп вновь заявил, что Вашингтон ведет переговоры с Ираном, а прекращение огня "по-прежнему действует". По его словам, Пакистан попросил США приостановить операцию "Проект Свобода" на время переговоров.