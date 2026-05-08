08 мая 2026
последняя новость: 00:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Ближний Восток

Иран нанес удары по кораблям ВМС США и обвинил Вашингтон в нарушении режима прекращения огня

время публикации: 08 мая 2026 г., 00:38 | последнее обновление: 08 мая 2026 г., 00:48
Iranian Defense Ministry via AP

Штаб объединенного иранского командования "Хатам аль-Анбия" заявил, что иранские силы нанесли удары по кораблям ВМС США, "причинив им тяжелый ущерб". Корабли были атакованы в ответ на нарушение перемирия Соединенными Штатами.

Тегеран заявляет, что американские самолеты при содействии ряда стран региона атаковали гражданские районы на иранском побережье – в Бендер-Хамире, Сирике и на острове Кешм.

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщил, что корабли были атакованы ракетами и беспилотниками. Атака была отражена, корабли не пострадали.

"Центральное командование США не заинтересовано в эскалации, однако располагает всеми силами для защиты американских военнослужащих", - подчеркивается в сообщении CENTCOM.

