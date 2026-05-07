"Реал" вышел в Финал четырех Евролиги. "Апоэль" вылетел
время публикации: 07 мая 2026 г., 23:02 | последнее обновление: 07 мая 2026 г., 23:02
Вторым полуфиналистом Евролиги стал мадридский "Реал" (первым - "Олимпиакос").
В четвертом матче серии "королевский клуб" победил тель-авивский "Апоэль" 87:78.
Счет в серии 3:1.
После 10 минут 23:21, 20 - 46:36, 30 - 63:53.
Несмотря на поражение, отличный матч провели лидеры "Апоэля": Дэниэл Отуру (29 + 7 подборов) и Василие Мицич (18 + 7 подборов + 11 передач).
Ссылки по теме