07 мая 2026
"Реал" вышел в Финал четырех Евролиги. "Апоэль" вылетел

время публикации: 07 мая 2026 г., 23:02 | последнее обновление: 07 мая 2026 г., 23:02
"Реал" вышел в Финал четырех Евролиги. "Апоэль" вылетел
AP Photo/Eric Gay, File

Вторым полуфиналистом Евролиги стал мадридский "Реал" (первым - "Олимпиакос").

В четвертом матче серии "королевский клуб" победил тель-авивский "Апоэль" 87:78.

Счет в серии 3:1.

После 10 минут 23:21, 20 - 46:36, 30 - 63:53.

Несмотря на поражение, отличный матч провели лидеры "Апоэля": Дэниэл Отуру (29 + 7 подборов) и Василие Мицич (18 + 7 подборов + 11 передач).

