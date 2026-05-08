Союзы в оппозиции, конфликты в "Ликуде" и поправка к закону о возвращении. Итоги недели

Публикацию подготовил политический обозреватель Newsru.co.il Габи Вольфсон

Заседание окружного суда, проходившее 6 мая, было прервано. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, дававший показания, покинул зал заседаний (с согласия судей, разумеется), и публике не были представлены какие-либо объяснения. Лишь через несколько часов СМИ опубликовали (первой сделала это Ширит Авитан-Коэн из "Исраэль а-Йом") сообщение, согласно которому заседание суда было прервано в связи с появившимися сообщениями о прогрессе на переговорах между США и Ираном и о приближении к соглашению. Нетаниягу, согласно публикациям, беседовал с высокопоставленными представителями американской администрации, чтобы выяснить подробности о ходе переговоров.

Эта история ярко иллюстрирует происходящее во внутренней и внешней политике. И там, и там живут сегодняшним днем, не имея четкого представления о том, что произойдет в самом ближайшем будущем. В большой степени и внешнее, и внутриполитическое зависит от решений президента США Дональда Трампа. От него зависит не только ответ на вопрос о том, как долго будет продолжаться война, и какие районы она будет охватывать. В немалой степени от Трампа зависит и вопрос о том, когда пройдут выборы в Кнессет 26-го созыва. Завершение войны почти неизбежно выводит нас на финишную прямую перед официальным началом предвыборной кампании.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу очень надеется, что итоги противостояния, начавшегося в октябре 2023 года, принесут результаты, которые можно будет представить избирателям. Если этого не произойдет, партии "Ликуд" будет очень трудно удержаться у власти. В политической системе не прекращают ходить слухи и о дипломатических усилиях, которые Нетаниягу продолжает прикладывать для достижения прорыва на этом направлении. Пока безрезультатно.

В оппозиции, в свою очередь, готовятся к выборам, причем гораздо интенсивнее, чем это принято за полгода до того момента, как откроются избирательные участки. После того, как было объявлено о создании совместного списка Яира Лапида и Нафтали Беннета "Бэяхад", появились сообщения о переговорах между главами НДИ и "Яшар" Авигдором Либерманом и Гади Айзенкотом. Насколько можно судить по заявлениям Либермана, он не торопится принимать решения и сделает это лишь накануне выборов.

А на следующей неделе начинается летняя и, возможно, последняя сессия нынешнего Кнессета. Все меньше шансов на то, что за оставшееся до выборов время будет утвержден закон о призыве. Однако коалиция не теряет времени, и намерена посвятить время не менее спорным законопроектам, например, вопросу о том, кого считать евреем.

Либерман и Айзенкот: объединение или "вброс"?

На этой неделе появились публикации о том, что бывший министр обороны Авигдор Либерман и бывший начальник генерального штаба Гади Айзенкот ведут переговоры о создании совместного предвыборного списка и участия в выборах. На пике этих публикаций и слухов Либерман созвал пресс-конференцию, на которой не сказал ни слова о том, на каком этапе находятся переговоры с Айзенкотом. Глава НДИ вообще постарался уйти от персональной темы и посвятил все свое выступление вопросам стратегии и безопасности. Отвечая позже на вопросы журналистов, он заявил то, о чем говорил уже не раз: решения о союзах будут приниматься в зависимости от того, насколько они приближают к двум главным, с точки зрения Либермана целям – смены правительства и приближения главы НДИ к должности премьер-министра. Чтобы окончательно развеять сомнения, НДИ сообщил, что "даже если перевернется мир" он не будет в одном правительстве с Нетаниягу. Либерман добавил, что у него нет никаких личных счетов с премьер-министром. На этой фразе некоторые журналисты иронично заулыбались.

Либерман не торопится. Ему некуда торопиться: дата выборов не определена, состав будущих участников выборов – тоже. Да и след от травмы 2013 года, думается, еще свеж в душе главы НДИ. Тогда он пошел на союз с "Ликудом", на фоне обещанных покойным Артуром Финкельштейном 47 мандатов. Итог – 31. Чтобы повторить эксперимент, Либерману нужны более серьезные основания, чем данные опросов.

Переговоры с Айзенкотом непременно упрутся в вопрос, кто возглавит предвыборный список. Ни тот, ни другой не готовы быть вторым номером. Айзенкот пришел в политику, чтобы стать премьер-министром. Либерман считает, что его время пришло.

Однако главным остается вопрос политической арифметики. Сколько голосов принесет объединение и стоит ли овчинка выделки. Ответов на все это пока нет, и будут они лишь перед самыми выборами. Тогда и станет ясно, состоится ли союз бывшего министра обороны и бывшего начальника генштаба, на протяжении двух с половиной лет – с мая 2016 по ноябрь 2018 – совместно возглавлявших оборонное сообщество Израиля.

Пока что Айзенкот продолжает себя вести так, как будто никаких переговоров с Либерманом нет. На этой неделе он одержал небольшую, но ощутимую победу в первую очередь над Беннетом. Бывший глава общей службы безопасности (ШАБАК) Йорам Коэн объявил о присоединении к его партии "Яшар". Кипа на голове Коэна дает основание сторонникам Айзенкота утверждать, что это приобретение усиливает правый фланг партии, где, кстати, уже находится Матан Каана. В коалиции напоминают, и думаю, продолжат напоминать, что Йорам Коэн был тем, кто в должности главы ШАБАКа поддерживал "сделку Шалита". Однако важно помнить, что тогда окончательное решение принимало правительство Израиля во главе с Биньямином Нетаниягу.

Несмотря на то, что Либерман и Айзенкот продолжают действовать самостоятельно, контакты между ними продолжаются. 6 мая состоялась их очередная встреча, по итогам которой принято решение сформировать рабочие группы, позволяющие "углубить сотрудничество". Сближение продолжается, но, как уже говорилось, идет оно медленно.

Предпраймериз в "Ликуде": реформа списка или предчувствие поражения?

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу хочет почти до неузнаваемости изменить предвыборный список партии. Десять личных назначений, при том, что в окружении премьера готовы ограничиться восемью, позволят Нетаниягу сформировать список по своему лекалу. Два новых лица в первых трех десятках кандидатов делают список совершенно иным. В "Ликуде" полагают, что Нетаниягу стремится к тому, чтобы список был более солидным, а также более контролируемым.

Нравится это отнюдь не всем, и на уходящей неделе в партии вспыхнул скандал между приближенными главы партии и депутатом Давидом Битаном. Этот депутат давно позиционировал себя как внутренний оппозиционер. На сей раз, конфликт разгорелся вокруг проведения выборов нового состава конференции "Ликуда", где должен обсуждаться вопрос о персональных назначениях в список, которые хочет сделать Нетаниягу. Битан против, и не только он. В новом составе конференции у противников Нетаниягу будет существенное представительство, включая руководящие посты. Именно поэтому Нетаниягу не заинтересован в ее созыве, именно поэтому в этом так заинтересован Битан.

Помимо назначений, как таковых, борьба эта, точнее ее результаты, должны показать, насколько премьер-министр контролирует ситуацию в собственной партии. И проходит эта борьба на фоне непрекращающихся слухов о намерении Нетаниягу отказаться от участия в выборах. Его предварительное согласие на переговоры с юридическим советником правительства о внесудебной сделке или другой форме соглашения о завершении суда, многие воспринимают как сигнал о готовности закончить не только суд, но и политическую карьеру. Телеканал "Кешет" сообщал на этой неделе, что в ближайшем окружении премьер-министра возражают против этих переговоров, в то время как адвокат Амит Хадад считает необходимым их продолжать. В настоящее время президент Ицхак Герцог находится в Панаме и лишь после его возвращения станет ясно, готовы ли стороны к продолжению переговоров.

"Партия Эрдана": пробный шар или gamechanger?

Бывший посол Израиля в ООН Гилад Эрдан объявил на этой неделе, что взвешивает возможность создания новой "правой объединяющей партии". В политической системе реакции на это заявление разделились на две части: одни считают, что речь идет о пробном шаре, и в итоге партия не будет создана. Вторые считают, что речь идет о начале формирования партии, уже давно получившей название "Ликуд бет". Не очевидно, что ее возглавит именно Эрдан, однако очевидно, кого ее создатели намерены привлечь: избирателей, голосовавших в 2022 году за партии нынешней коалиции и "затрудняющиеся" повторить свое голосование. Некоторые из них обдумывали возможность голосовать за Беннета, однако союз с Лапидом снял для них эту возможность с повестки дня.

Если новая правая партия будет создана, неизбежно возникнет вопрос, готовы ли ее лидеры будут войти в коалицию с Нетаниягу. В оппозиции крайне настороженно относятся к перспективам создания такой партии. В оппозиционных кругах полагают, что ее лидеры не поскупятся на критику в адрес нынешнего правительства и его главы, однако в решающий момент пойдут с Нетаниягу и дадут ему возможность вновь сформировать правительство.

Сессия Кнессета: закон о призыве или споры о еврействе?

11 мая официально откроется летняя сессия Кнессета. Высока вероятность того, что она станет последней, и определенно во время этой сессии будет назначена дата выборов. Перед началом сессии остается туманной перспектива утверждения закона о призыве. На этой неделе в окружении премьер-министра вслух заговорили о том, что нет достаточно голосов для утверждения этого закона и необходимо отложить его утверждение на Кнессет 26-го созыва.

В "Дегель а-Тора" и ШАС изображают возмущение, а духовный лидер "Дегель а-Тора" раввин Ландо намерен объявить, что закон следует поддерживать и продвигать, однако, судя по всему, речь идет скорее о показательных выступлениях, чем о политической практике. Харедим понимают, что шансы на утверждение закона призрачны, а шансы на внесение изменений, которых они хотят, равны нулю. Вопрос лишь в том, станет ли этот вопрос очередным импульсом, ускорившим процесс распада коалиции.

Одновременно возобновляются попытки изменить "закон о возвращении". Глава комиссии Кнессета по законодательству Симха Ротман продвигает поправку, согласно которой только ортодоксальный гиюр будет признаваться для определения, кто является евреем. Сегодня в "законе о возвращении" говорится о том, что евреем является рожденный от еврейской матери или прошедший гиюр и не принадлежащий к иной конфессии. В законе не упоминается, о каком конкретно гиюре идет речь. Поправки Ротмана определяет ортодоксальный гиюр как единственно приемлемый и признаваемый. В оппозиции, естественно, возмущаются и протестуют. 10 мая этот законопроект будет вынесен на рассмотрение межминистерской комиссии по законодательству.

Коалиция с арабскими партиями: табу или манипуляция?

На этой неделе вновь на повестке дня оказался вопрос возможного участия в коалиции партии РААМ. Наибольший резонанс вызвало очень странное высказывание главы "Ционут Датит" Бецалеля Смотрича, согласно которому создание правительства с РААМ страшнее, чем бойня 7 октября. Смотрич часто, слишком часто, говорит быстрее, чем понимает смысл сказанного.

Но в противоположном блоке разговоры о возможности союза с РААМ в той или иной форме, имеют отнюдь не теоретическое значение. По большинству опросов, оппозиционеры близки к тому, чтобы набрать 61 мандат без арабских партий. Близки, но не достигают заветной отметки, и на этом фоне вновь обсуждается вопрос, допустим ли союз с РААМ. Положительно на этот вопрос отвечает только Яир Голан. Остальные в различных выражениях отвергают возможность союза с РААМ. Выдержит ли этот "бойкот" испытание на прочность после выборов, станет известно через несколько месяцев.