x
08 ноября 2025
|
последняя новость: 14:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 ноября 2025
|
08 ноября 2025
|
последняя новость: 14:51
08 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ШАБАК расследует сообщения о поджоге дома в палестинской деревне Хирбет Абу Фалах

ШАБАК
время публикации: 08 ноября 2025 г., 14:39 | последнее обновление: 08 ноября 2025 г., 14:49

ЦАХАЛ и ШАБАК расследуют сообщения о преднамеренном поджоге дома, совершенном минувшей ночью в палестинской деревне Хирбет Абу Фалах.

Жители деревни сообщили о примерно 20 злоумышленниках в масках, совершивших поджог.

В результате пожара шестеро жильцов дома, в том числе четверо детей, были доставлены для лечения в местный медпункт из-за отравления дымом.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook