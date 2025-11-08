ШАБАК расследует сообщения о поджоге дома в палестинской деревне Хирбет Абу Фалах
время публикации: 08 ноября 2025 г., 14:39 | последнее обновление: 08 ноября 2025 г., 14:49
ЦАХАЛ и ШАБАК расследуют сообщения о преднамеренном поджоге дома, совершенном минувшей ночью в палестинской деревне Хирбет Абу Фалах.
Жители деревни сообщили о примерно 20 злоумышленниках в масках, совершивших поджог.
В результате пожара шестеро жильцов дома, в том числе четверо детей, были доставлены для лечения в местный медпункт из-за отравления дымом.