30 декабря 2025
30 декабря 2025
30 декабря 2025
30 декабря 2025
Израиль

ЦАХАЛ: военнослужащие, участвовавшие в порче имущества палестинцев в Дир-Дибуане, наказаны

Иудея и Самария
ЦАХАЛ
время публикации: 30 декабря 2025 г., 21:03
ЦАХАЛ: военнослужащие, участвовавшие в порче имущества палестинцев в Дир-Дибуане, наказаны
AP Photo/Dan Balilty

ЦАХАЛ сообщил о результатах расследования инцидента с участием военнослужащих, который произошел в прошлую субботу в палестинской деревне Дир-Дибуан.

По данным внутреннего расследования ЦАХАЛа, военнослужащие бригады "Цанханим", без соответствующего приказа и без необходимых разрешений зашли в палестинскую деревню, где повредили несколько автомобилей местных жителей.

В армии подчеркивают: как только об инциденте стало известно, было начато расследование.

Все военнослужащие, участвовавшие в этом инциденте, были вызваны к своим командирам на дисциплинарный суд, и были наказаны. Командующий бригадой вызвал к себе командиров подразделений и отправил их на гауптвахту. Боец бригады "Биньямин", ставший инициатором вандализма, был отправлен командиром своей бригады на гауптвахту.

Все командиры, причастные к инциденту, будут сняты с командных и боевых должностей.

Данные предварительного расследования представлены начальнику Генштаба, который заявил, что речь идет о "серьезном инциденте, который противоречит ценностям ЦАХАЛа".

Израиль
