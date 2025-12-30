Банк Израиля опубликовал порядок применения международных санкций

Инспектор банков в Банке Израиля Даниэль Хахиашвили опубликовал во вторник, 30 декабря, инструкцию номер 412, определяющую формат действий коммерческих банков в отношении лиц, находящихся под международными санкциями.

С одной стороны, инструкция устанавливает, что отказ в предоставлении услуг в связи с международными санкциями не будет считаться "необоснованным отказом" в соответствии с Законом о банковской деятельности. Это дает банкам юридическую защиту регулятора.

С другой стороны, инструкция определяет, что правовая защита не является карт-бланшем, и что банки не вправе управлять рисками путем "тотального превентивного избегания" предоставления услуг клиентам, затронутым санкциями.

Каждый банк должен выработать политику, основанную на индивидуальной оценке рисков. Для этого регулятор обязывает банки обеспечить наличие необходимой экспертизы для оценки санкций, включая привлечение внешних специалистов по иностранному праву при необходимости, чтобы точно определить риски, а не блокировать деятельность просто по незнанию.

Также инструкция вводит строгие требования к раскрытию информации и прозрачности при любом ограничении деятельности из-за санкций. Банк, решивший отказать в операции или ограничить счет клиента, затронутого санкциями, обязан в кратчайшие сроки предоставить ему мотивированное письменное решение. В решении банк обязан четко и понятно указать, какие документы или разъяснения требуются от клиента для разрешения деятельности.

Более того, банк не может ограничиться словом "нет". Он обязан активно представить клиенту виды операций, которые ему разрешено совершать по счету, а также указать каналы обслуживания, доступные несмотря на существующие ограничения.