Кинематографисты протестуют против цензуры в кино у зала, где проходит церемония кинопремии минкульта

В Иерусалиме проходит церемония награждения кинопремией министерства культуры. У зала собрались десятки режиссёров, сценаристов, актёров и других представителей индустрии, которые протестуют против угроз министра культуры и спорта Мики Зоара сократить финансирование киноиндустрии и изменить действующие механизмы поддержки. "Мики Зоар, уходи!", "Народу Израиля нужно кино!" – скандировали протестующие.

По словам участников, протест вызван планами по лишению финансирования Израильской академии кино и телевидения, а также тревогой за свободу слова. Утром группа кинематографистов, среди которых был режиссёр Ури Барбаш, также вышла на акцию у дома министра культуры.

Ситуация обострилась после резких заявлений министра Зохара, который, как сообщается, угрожал отменой Закона о кино и объявлял о намерении прекратить финансирование кинообъединений, если отказавшиеся от участия в созданной им кинопремии номинанты не отменят свой отказ. Позже продюсер Моше Адари выступил посредником в переговорах и добился компромиссных договорённостей.

На этом фоне ряд номинантов, ранее объявивших о бойкоте церемонии, изменили решение и вернулись. В заявлении, распространённом в воскресенье от их имени, говорится, что они пошли на этот шаг "из реальной заботы о будущем израильского кино" – после бесед с Адари, который пообещал лично работать с министром над урегулированием бюджетов на 2025-2026 годы и сохранением поддержки отрасли.

О давлении, которое испытывали участники, рассказала сценаристка Минди Эрлих на своей странице в социальной сети Instagram. "Нам сказали, что если мы вернёмся на церемонию, именно это спасёт будущее кино, – пишет Эрлих. – В этом шуме уже трудно вспомнить, чего мы хотели и кто мы вообще".

Список номинантов был опубликован менее двух недель назад. При этом в нём заметно отсутствие ряда успешных фильмов года, создатели которых решили не подавать заявки. Среди претендентов в ключевых категориях участвуют фильмы "Ану", "Дважды пантера" и "Горящий человек".