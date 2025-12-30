Трое топ-менеджеров компании "Менора" допрошены по делу "Рука руку моет"

Во вторник, 30 декабря, в рамках расследования дела "Рука руку моет" следователями допрошены трое высокопоставленных сотрудников страховой компании "Менора". По информации 13-го телеканала, они подозреваются в даче взятки.

Пресс-служба полиции сообщила: "В рамках дела "Рука руку моет" сотрудники подразделения по расследованию мошенничества в ЛАХАВ-433 провели утром обыски в страховой компании. Трое высокопоставленных сотрудников были допрошены в качестве подозреваемых".

На прошлой неделе мировой суд в Ришон ле-Ционе по просьбе полиции продлил на 90 дней ряд ограничений, наложенных на председателя "Гистадрута" Арнона Бар-Давида.

О деле "Рука руку моет" стало известно в начале ноября после обысков в офисах "Гистадрута" и задержания высокопоставленных сотрудников организации, включая Арнона Бар-Давида и его жену. Следствие подозревает фигурантов во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием, а также в отмывании денег и налоговых преступлениях. В рамках расследования были задержаны также несколько руководителей рабочих комитетов различных компаний, были допрошены мэры Хариша и Кирьят-Гата.