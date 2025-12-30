x
30 декабря 2025
|
последняя новость: 19:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 декабря 2025
|
30 декабря 2025
|
последняя новость: 19:39
30 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Трое топ-менеджеров компании "Менора" допрошены по делу "Рука руку моет"

Полиция
Расследование
время публикации: 30 декабря 2025 г., 19:25 | последнее обновление: 30 декабря 2025 г., 19:25
Трое топ-менеджеров компании "Менора" допрошены по делу "Рука руку моет"
Moshe Shai/FLASH90

Во вторник, 30 декабря, в рамках расследования дела "Рука руку моет" следователями допрошены трое высокопоставленных сотрудников страховой компании "Менора". По информации 13-го телеканала, они подозреваются в даче взятки.

Пресс-служба полиции сообщила: "В рамках дела "Рука руку моет" сотрудники подразделения по расследованию мошенничества в ЛАХАВ-433 провели утром обыски в страховой компании. Трое высокопоставленных сотрудников были допрошены в качестве подозреваемых".

На прошлой неделе мировой суд в Ришон ле-Ционе по просьбе полиции продлил на 90 дней ряд ограничений, наложенных на председателя "Гистадрута" Арнона Бар-Давида.

О деле "Рука руку моет" стало известно в начале ноября после обысков в офисах "Гистадрута" и задержания высокопоставленных сотрудников организации, включая Арнона Бар-Давида и его жену. Следствие подозревает фигурантов во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием, а также в отмывании денег и налоговых преступлениях. В рамках расследования были задержаны также несколько руководителей рабочих комитетов различных компаний, были допрошены мэры Хариша и Кирьят-Гата.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 декабря 2025

Полиция просит отстранить Арнона Бар-Давида от работы еще на три месяца
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 ноября 2025

"Кан": покончил с собой один из фигурантов дела о "Гистадруте"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 ноября 2025

Решение суда: глава "Гистадрута" и его жена будут разлучены в период домашнего ареста
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 ноября 2025

Жена главы "Гистадрута" помещена под домашний арест