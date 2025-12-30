Армия обороны Израиля опубликовала официальные данные о потерях за уходящий 2025 год

По данным армейского отдела кадров, за прошедший год в ходе боевых действий погибли 88 военнослужащих, трое погибли в результате терактов, 15 умерли от болезней, 24 погибли в результате различных несчастных случаев (17 – в гражданских ДТП, 1 – в военных ДТП, 1 – в результате несчастного случая с оружием и 5 – в других несчастных случаях). Еще 21 человек, по всей видимости, покончил с собой. Итого за прошедший год погиб 151 военнослужащий. В эти данные включены солдаты-срочники, контрактники и резервисты.

"Список павших ЦАХАЛа пополнился 151 именем. Это тяжелая, болезненная статистика, за каждой цифрой – целый мир. С их гибелью осиротела еще 151 семья. Мы рядом с ними и оказываем всю доступную профессиональную помощь", – заявил бригадный генерал Амир Вадмани, начальник Управления кадров ЦАХАла.