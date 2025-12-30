x
Израиль

Резервисты "подразделения 100" требуют пятимиллионную компенсацию за утечку видео из "Сде-Тейман"

Суд
Расследование
время публикации: 30 декабря 2025 г., 20:20 | последнее обновление: 30 декабря 2025 г., 20:27
Резервисты "подразделения 100" требуют пятимиллионную компенсацию за утечку видео из "Сде-Тейман"
Yonatan Sindel/Flash90

Резервисты "подразделения 100", охранявшие террористов "Нухбы", подали в окружной суд в Иерусалиме иск с требованием выплатить им компенсацию в размере 5 миллионов шекелей по делу "Сде-Тейман". Податели иска утверждают, что публикация видеозаписи из следственного изолятора нанесла серьезный ущерб их репутации. Об этом пишет сайт 0404.co.il.

Само расследование и подозрения в их адрес в иске называются "кровавым наветом" и целенаправленной кампанией по уничтожению их репутации, кульминацией которой стала публикация видео с камер наблюдения. По утверждению истцов, опубликованная видеозапись была смонтирована из двух различных видеозаписей, снятых в разных местах и в разное время. Кроме того, они отмечают, что речь идет об утечке следственных материалов, публикация которых запрещена. Истцы утверждают, что утечка была организована для оправдания шумихи вокруг их ареста.

В качестве ответчиков указаны юридический советник правительства, бывший главный военный прокурор, журналист Гай Пелег, телеканал "Кешет-12" и телекорпорации "Кан". В иске говорится, что Гай Пелег и "Хадашот-12" практически вынесли им приговор в прямом эфире, нанеся серьезный ущерб их репутации.

Израиль
