Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 8 ноября, температура будет немного выше среднесезонной. На большей части территории страны – ясно, слабый ветер. На севере и в центре – переменная облачность.

В Иерусалиме – 15-26 градусов, в Тель-Авиве – 19-26, в Хайфе – 20-25, в Эйлате – 20-31, в Беэр-Шеве – 16-28, на побережье Мертвого моря – 20-29, в Ашкелоне и Ашдоде – 19-26, в Ариэле – 17-27, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 20-31, на Голанских высотах – 19-30.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 26 градусов, высота волн – 40-110 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 25 км/ч).

В воскресенье на большей части территории страны ожидается повышение температуры.