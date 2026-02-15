x
15 февраля 2026
|
последняя новость: 12:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
15 февраля 2026
|
15 февраля 2026
|
последняя новость: 12:06
15 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Обама прокомментировал опубликованное на странице Трампа видео, представляющее его обезьяной

США
Дональд Трамп
время публикации: 15 февраля 2026 г., 11:50 | последнее обновление: 15 февраля 2026 г., 11:55
Обама прокомментировал опубликованное на странице Трампа видео, представляющее его обезьяной
AP Photo/Erin Hooley

Бывший президент США Барак Обама впервые прокомментировал публикацию на официальной странице нынешнего главы государства Дональда Трампа видео, представляющее его с супругой Мишель Обамой как обезьян.

Обама стал гостем подкаста комментатора Брайана Тайлера Коэна, чьи взгляды находятся в левой части политического спектра. "Несколько дней назад Трамп наложил ваше лицо на тело обезьяны. Как нам преодолеть этот уровень деградации политической полемики?" – спросил он.

44-й президент США не стал называть своего преемника по имени. "Это очень проблематичное поведение. Настоящая клоунада в социальных сетях и по телевидению. Люди перестали испытывать стыд, хотя раньше старались вести себя подобающе из уважения к занимаемой должности. Теперь это утрачено", – сказал Обама.

Он предсказал, что подобные действия принесут ущерб республиканцам на промежуточных выборах. "Ответ придется давать перед американскими гражданами", – сказал Обама, также охарактеризовав методы борьбы администрации США с иммигрантами как подходящие для авторитарных режимов и диктатур.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook