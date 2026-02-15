Берлинале: Вим Вендерс отказался осуждать геноцид в Газе, Эль Фаннинг победила будущего Бонда

Берлинале регулярно называют самым политизированным киносмотром года. Если Канны сосредоточены на звездных премьерах, в Берлине сложилась традиция показывать политически заряженное, социально ответственное кино, что, увы, зачастую влияет на качество отобранных фильмов.

В этом году претензии к фестивалю начались еще до его старта – в программе совсем мало звездных имен, но множество фильмов с политической повесткой. Часть из них уже показали, и выглядят они, надо сказать, вполне достойно.

А вот индийский фильм 1989 года "Злоключения Энни" зрители не увидят. Во всем виноват председатель жюри и Европейской киноакадемии Вим Вендерс ("Небо над Берлином", "Париж, Техас"). На пресс-конференции жюри за несколько часов до начала фестиваля политический обозреватель Тило Янг спросил, собирается ли Берлинале осуждать "геноцид в Газе". На что Вендерс ответил, что фестиваль должен оставаться вне политики, потому что сила кино – в эмпатии, тогда как политика ею не отличается. Такой уклончивый ответ не удовлетворил ни журналистов в зале, ни часть кинематографистов, которые поспешили выразить свое возмущение, а сценаристка и исполнительница главной роли в картине "Злоключения Энни" Арундати Рой и вовсе отозвала участие своего фильма в смотре. Это, впрочем, никак не повлияло на смотр, который идет своим чередом.

Здесь важно отметить, что Берлинале вовсе не замалчивает палестинскую тему и не молчит про Израиль, хотя про Израиль – скорее нашептывает. В программу включены два израильских фильма – "Коллапс" Анат Эвен и "Куда?" Асафа Махнеса. Фильм Махнеса, в котором израильтянин садится в такси к палестинцу в Берлине, и между ними возникает странная дружба, показывали много раз в разных кинотеатрах. Но фильм Эвен про события на границе с Газой 7 октября идет в программе "Форум" – у него нет пресс-показов для журналистов и пресс-конференции, а несколько сеансов для публики идут в отдаленных кинотеатрах, куда не добирается пресса.

Палестинская тема представлена довольно широко – здесь и премьера картины "Побеждают только повстанцы" с известной палестинской актрисой Хиам Аббас (она, кстати, представляет на Берлинале два фильма, второй – в основном конкурсе, это тунисская лента "Шепотом" о проблемах представителей ЛГБТ в Тунисе, где их преследуют власти), и документальная лента "Кто убил Алекса Оде?" о покушении на известного в США лидера палестинской организации, в убийстве которого обвиняли еврейский правых радикалов, и дебютная лента "Хроники осады" производства "Алжира, Франции и Палестины". Все эти фильмы зрителям фестиваля еще предстоит посмотреть, но определенно можно сказать, что претензии журналиста Янга к Берлинале абсолютно беспочвенны – на фестивале очень заметно палестинское присутствие без всякой избыточной декларативности.

При этом Берлинале все больше расширяет горизонты. Если изначально он был очень европейско-центричным, то за последнее десятилетие стал окном в мир для журналистов и зрителей. Чего стоит фильм открытия этого года – лента "Нет хороших мужчин" афганской постановщицы Шарбану Садат, которая пытается то ли доказать, то ли опровергнуть вынесенную в заголовок сентенцию, путешествуя по Кабулу с камерой, но потом город захватят талибы.

Впрочем, помимо острополитических тем, в этом году отборщики фестиваля решили вернуть зрителя к главному – семейным ценностям и поискам себя. Самым радикальным фильмом программы пока (фестиваль еще даже за половину не перевалил) уже можно назвать картину "Обрезка розовых кустов" Карима Айнуза по сценарию постоянного соавтора Йоргоса Лантимоса Эфтимиса Филиппу. Филиппу получил когда-то приз программы Каннского фестиваля "Особый взгляд" за сценарий к картине Лантимоса "Клык", и после этого написал сценарии к его же "Лобстеру", "Убийству священного оленя" и "Видам доброты". Собственно, Филиппу и Лантимос – пионеры так называемой греческой "Странной волны" (этим термином кинокритик The Guardian объединил абсурдистские, сатирические, экстравагантные ленты современных греческих режиссеров). И хотя режиссер ленты "Обрезка розовых кустов" – бразилец Карим Айнуз, фильм этот все равно войдет в список картин этой самой "Странной волны".

Эд (Каллум Тернер, который, по слухам, может сыграть Джеймса Бонда в новом фильме франшизы) болтает о всяких глупостях со "своим лучшим другом" Джорджем из Афин, с которым познакомился всего 10 дней назад и, по его же признанию, хотел бы увидеть голым. Этот монолог сразу задает интонацию фильма, в котором никто не стесняется предъявить себя в самых неожиданных формах. В центре сюжета – семья Эда. Несколько лет назад они переехали Нью-Йорка в Каталонию, потому что мать (Памела Андерсон) любила Гауди. Потом мать вроде как съели волки, а слепой муж (Трейси Летс) и дети Джек, Эд, Роберт и Анна поставили ей памятник (ее обнаженная статуя) прямо в своем роскошном доме и раз в месяц отвозят тушку ягненка к месту, где погибла мать. То ли чтобы отвлечь хищников от новых жертв, то ли потому что получают удовольствие, наблюдая из машины, как звери разрывают кровавое тело. Впрочем, рвать в клочья плоть и души здесь будут не только волки. В описании фильма звучит фраза "острая сатира на буржуазное общество". И действительно – безудержно богатые, герои фильма буквально изнемогают от безделья и каждый по своему сводит других с ума. Эд отказался от слов (я не пишу и не читаю), но пытается записывать что-то вроде подкаста, повторяя одну и ту же фразу: "Это Эд", но на ней и застревает. Анна ухаживает за отцом и сталкерит Джека. Роберт настолько хочет переспать с Джеком, одержимым менструальной кровью, что разрезает бедро. Отец вообще, как выяснится, ни в чем себе с Джеком не отказывал. А Джек пытается вырваться из липких объятий семейства, влюбившись в гитарстку-любительницу Марту (Эль Фаннинг) в платье Zara (от чего Анна впадет почти в мистический ужас), которая хочет большой дом с бассейном. Когда Эд наконец осознает (ощутит на себе через сцену, на которой из зала буквально бежали закаленные в кинобоях критики), что именно здесь происходит, он – единственный здесь романтик в поисках хоть каких-то смыслов – наконец-то сумеет проявить всю свою креативность, срежиссировав единственный финал, которого заслуживает его семейство. Вот только реальность окажется банальнее его самой хорошо спланированной фантазии.

За очевидной и декларированной "критикой буржуазности" "Обрезки розовых кустов" проступает сложно устроенная драма о дисфункциональной семье, члены которой эгоистично и самозабвенно калечатся друг об друга. "Обрезка розовых кустов" пока самый радикальный и самый фестивальный фильм этого Берлинале. Сложный, многослойный, роскошно сыгранный (актерский ансамбль здесь настолько прекрасен, что хочется каждому дать по "Серебряному медведю", даже волкам) и абсолютно бескомпромиссный. Как будто необходимый ответ прошлогоднему триумфатору – "Сентиментальной ценности" Йоакима Триера, который тоже попытался рассказать о бедах благополучной богемной семьи, но сделал это настолько неубедительно и стерильно, что фильм Айнуза и Филиппа просто обязан был появиться.