Задержан подозреваемый в мошенничестве, жертвами которого стали русскоязычные пожилые израильтяне

Полиция завершила расследование в отношении 57-летнего жителя Хайфы, подозреваемого в серии эпизодов так называемого "русского мошенничества", жертвами которого стали пожилые жители Акко и Хайфы.

Расследование началось 26 января после сообщений о мошенничествах в Акко. Следователи полагают, что подозреваемый представлялся "госслужащим", заранее собирал информацию о потенциальных жертвах и в некоторых случаях предварительно звонил им. В одном из эпизодов он убедил женщину примерно 80 лет, что она якобы задолжала государству крупную сумму, после чего получил от нее деньги и драгоценности. На следующий день подозреваемого задержали с поличным в Хайфе при попытке совершить новое преступление.

В ходе обысков в автомобиле и по месту жительства подозреваемого были изъяты вещества, предположительно являющиеся наркотиками типа "кристалл", около 1,3 кг каннабиса, сотни патронов различных типов, магазин от пистолета, а также украшения и имущество, предположительно добытое преступным путем. По дополнительному адресу, связанному с подозреваемым в районе Крайот, полиция обнаружила драгоценности и газовую гранату.

Арест подозреваемого неоднократно продлевался судом. Полиция заявляет, что по итогам расследования сформирована "проч­ная доказательная база" по восьми эпизодам мошенничества, и в ближайшие дни ожидается подача обвинительного заключения.