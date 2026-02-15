Бывший министр энергетики Украины задержан при попытке покинуть страну

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что бывший министр энергетики Герман Галущенко задержан 15 февраля при попытке пересечения государственной границы. Арест связан с "делом "Мидас"" о коррупции в энергетической отрасли.

"Продолжаются первоочередные следственные действия, которые осуществляются в соответствии с требованиями законодательства и санкцией суда", – говорится в заявлении НАБУ. Антикоррупционная служба обещает предоставить подробности позднее.

Министерство энергетики Галущенко возглавлял в 2021-2025 году, а потом на протяжении нескольких месяцев занимал пост министра юстиции. В ноябре 2025 года он был освобожден от этой должности из-за коррупционного скандала.

"Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. В частности, контрагентам "Энергоатома" навязывались условия уплаты отката за избежание блокировки платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика", – сообщило НАБУ в ноябре

Центральным фигурантом дела считается предприниматель Тимур Миндич, который был близок к президенту Зеленскому и являлся совладельцем студии "Квартал 95". Он покинул Украину в ноябре, за несколько часов до проведенного у него обыска. СМИ сообщали, что Миндич, у которого есть и израильское гражданство, был найден в Израиле.