15 февраля 2026
Ближний Восток

США передали властям Сирии контроль над военной базой, расположенной в сирийском Курдистане

США
Сирия
Курды
время публикации: 15 февраля 2026 г., 13:18 | последнее обновление: 15 февраля 2026 г., 13:20
США передали властям Сирии контроль над военной базой, расположенной в сирийском Курдистане
AP Photo/Baderkhan Ahmad

Сирийская армия сообщила, что установила контроль над военной базой "Шадади" в провинции аль-Хасаке на северо-востоке страны. Это было сделано в координации с США – ранее базу занимали американские военнослужащие.

Как заявляют официальные сирийские представители, речь идет о реализации политики по установлению власти центрального правительства над территориями, которые на протяжении гражданской войны находились вне правительственного контроля.

Провинция аль-Хасаке населена по преимуществу курдами, которые при поддержке США создали на северо-востоке Сирии автономию и сыграли ключевую роль в разгроме террористической группировки "Исламское государство".

Однако в последние недели сирийские правительственные войска установили контроль над курдскими территориями. Специальный представитель президента США Том Баррак заявил, что после формирования в Сирии дружественного правительства американский союз с курдами лишился своей основной цели – борьбы с ИГ.

На минувшей неделе американские военнослужащие покинули авиабазу "Ат-Танф", расположенную на юге Сирии, недалеко от границы с Иорданией и Ираком.

