Одиночкам – только однокомнатная: ужесточены правила выделения соцжилья минабсорбции

Министерство алии и интеграции с 1 февраля текущего года внесло существенные изменения в инструкцию по предоставлению социального жилья для очередников: речь идет, по сути, об ужесточении критериев, включая максимальный доход, и удалении "возможностей для маневра" – у самостоятельных пенсионеров больше нет шанса на квартиру, а не комнату в комплексе соцжилья.

На изменения в инструкции (а речь идет о подробном 33-страничном документе), обратила внимание общественная активистка Татьяна Берлин в публикации в своей группе Социальная и информационная помощь.

Ранее мы сообщали, что новая редакция инструкции по выделению социального жилья очередникам министерства алии и интеграции, не являющимся пенсионерами, требует от очередников раз в два года вновь подтверждать свое право на эту льготу, предоставляя в министерство такие документы, как справки об инвалидности, получении пособий, доходах и другие релевантные документы.

Выяснилось, что это далеко не все. Прежде всего, с 1 февраля 2026 года снижен порог допустимого дохода, выше которого репатриант теряет право на получение социального жилья от министерства алии и интеграции (пункт 5.1 инструкции). Новый порог дохода отныне соответствует уровню, действующему для очередников министерства строительства, и теперь право на социальное жилье предоставляется тем, чей совокупный семейный доход не превышает 9,865 шекелей брутто в месяц. Если речь идет об инвалидах, постоянно прикованных к инвалидной коляске, доход не должен превышать среднюю заработную плату по стране - 13,566 шекелей. Ранее для новых репатриантов к расчетному доходу добавлялись 25%, но эти 25% больше не учитываются, что фактически означает ужесточение условий.

Доходом считаются все доходы семьи, кроме пособия по особым услугам ("ширутим меухадим"), пособия на передвижение ("наядут"), детского пособия и детского пособия по инвалидности.

Кроме того, если изменились личные данные правообладателя так, что это может повлиять на само право или его характеристики, право замораживается до предоставления подтверждений и пересмотра решения на основании актуальных данных. Ответственность за предоставление всех справок и обновлений для снятия заморозки лежит на самом правообладателе.

Второе важное изменение касается права пожилых репатриантов (пункт 5.4). Как и раньше, пожилые репатрианты получают социальное жилье в рамках хостелей и микбацей диюр. Однако теперь четко закреплено, что пожилой репатриант, признанный имеющим право на решение в таком комплексе, сможет реализовать свое право только в рамках этих форматов.

Такое право может быть предоставлено и пожилым репатриантам, которые относятся к категории тяжелых инвалидов, тяжелобольных или к особым группам, при условии способности самостоятельно вести хозяйство. Получение услуг по закону об уходе от Битуах Леуми само по себе не является препятствием для проживания в таких комплексах, если человек способен вести хозяйство самостоятельно.

Но если раньше пожилым людям, получающим помощь по уходу, иногда отказывали в проживании в хостеле и переводили их в очередь на обычное социальное жилье через Амидар или Амигур, то теперь фактически закреплено, что для них решение будет только в рамках хостелей и микбацей диюр. Отдельно уточнено, что одинокому пожилому предоставляется право только на однокомнатную квартиру. И если пожилой репатриант получил жилье в таком комплексе и отказался от него или вернул его, он не будет иметь права на другое жилищное решение в течение двух лет со дня возврата.

Как и раньше, только пожилые люди, получающие социальную надбавку или надбавку за инвалидность к пособию по старости, могут получить право на социальное жилье. "Подводя итог, можно сказать, что новая инструкция фактически ужесточает условия: снижает порог дохода, вводит обязательное регулярное подтверждение права и жестко закрепляет формат жилья для пожилых", – указывает Татьяна Берлин.

Отдельно стоит отметить, что министерство алии и интеграции не публиковало информации об изменениях инструкций, которые затронут тысячи людей. В статьи о предоставлении помощи на съем жилья для очередников министерства (как для пожилых людей, так и для людей, не достигших пенсионного возраста и имеющих право на помощь в аренде по другим причинам) внесен абзац о возможности "заморозить" свое место в очереди, воспользовавшись программой "Стабильная аренда" ("Схирут ецива").

"Начиная с 1.2.2026, репатрианты, имеющие право на получение помощи в рамках социального жилья, смогут выбрать программу "Стабильная аренда" как альтернативу ожиданию в очереди, – сказано в этом абзаце. – В рамках этой программы имеющий право получает увеличенную помощь на оплату аренды в течение четырех лет, и в этот период ему не будут предлагаться варианты решения жилищного вопроса. По истечении четырех лет имеющий право может выбрать программу "Стабильная аренда" еще на четыре года или вернуться к обычному порядку – ожиданию предложений квартиры. Если имеющий право выбирает вернуться в список ожидающих получения квартиры, расчет его места в очереди будет производиться по дате получения статуса репатрианта с добавлением периода, в течение которого он находился в программе "Стабильная аренда".

В статье, которая распространяется на очередников, не достигших пенсионного возраста, добавлена пометка: "Важно отметить, что и в программе "Стабильная аренда" срок действия права на получение помощи проверяется раз в два года в соответствии с обычными правилами".