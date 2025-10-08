x
08 октября 2025
|
последняя новость: 09:00
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 октября 2025
|
08 октября 2025
|
последняя новость: 09:00
08 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Внимание, розыск: пропал 63-летний Авраам Элимелех из Бней-Брака

Полиция
Розыск
Бней-Брак
время публикации: 08 октября 2025 г., 07:43 | последнее обновление: 08 октября 2025 г., 07:43
Внимание, розыск: пропал 63-летний Авраам Элимелех из Бней-Брака
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 63-летнего Авраама Элимелеха, проживающего на улице Цирельсон в Бней-Браке. В последний раз его видели 7 октября, когда он выходил из дома.

Приметы: рост 1.71, крепкого телосложения, смуглый, коротко стрижен.

Описания одежды нет.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефону 100.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook