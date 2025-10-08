Внимание, розыск: пропал 63-летний Авраам Элимелех из Бней-Брака
время публикации: 08 октября 2025 г., 07:43 | последнее обновление: 08 октября 2025 г., 07:43
Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 63-летнего Авраама Элимелеха, проживающего на улице Цирельсон в Бней-Браке. В последний раз его видели 7 октября, когда он выходил из дома.
Приметы: рост 1.71, крепкого телосложения, смуглый, коротко стрижен.
Описания одежды нет.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефону 100.