Внимание, розыск: пропал 63-летний Авраам Элимелех из Бней-Брака

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 63-летнего Авраама Элимелеха, проживающего на улице Цирельсон в Бней-Браке. В последний раз его видели 7 октября, когда он выходил из дома.

Приметы: рост 1.71, крепкого телосложения, смуглый, коротко стрижен.

Описания одежды нет.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефону 100.