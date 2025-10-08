x
08 октября 2025
|
последняя новость: 11:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 октября 2025
|
08 октября 2025
|
последняя новость: 11:58
08 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ 7 октября провел сотни обысков в Иудее и Самарии

время публикации: 08 октября 2025 г., 11:04 | последнее обновление: 08 октября 2025 г., 11:04
ЦАХАЛ 7 октября провел сотни обысков в Иудее и Самарии
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что 7 октября израильские военные, действуя в Иудее и Самарии, обыскали более 200 зданий.

Военнослужащие из бригад "Биньямин", "Эфраим" и "Йегуда" совместно с ШАБАКом и пограничной полицией провели три операции одновременно в нескольких деревнях.

Операции проводились около Рамаллы – в Джалазуне, Каландии и других населенных пунктах, в Калькилии, в Туль-Кареме и в районе Хеврона.

Задержаны подозреваемые, конфискованы оружие, взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью, а также подстрекательские материалы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 октября 2025

733-й день войны: удары в Газе, операции в Иудее и Самарии