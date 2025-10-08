ЦАХАЛ 7 октября провел сотни обысков в Иудее и Самарии

ЦАХАЛ сообщает, что 7 октября израильские военные, действуя в Иудее и Самарии, обыскали более 200 зданий.

Военнослужащие из бригад "Биньямин", "Эфраим" и "Йегуда" совместно с ШАБАКом и пограничной полицией провели три операции одновременно в нескольких деревнях.

Операции проводились около Рамаллы – в Джалазуне, Каландии и других населенных пунктах, в Калькилии, в Туль-Кареме и в районе Хеврона.

Задержаны подозреваемые, конфискованы оружие, взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью, а также подстрекательские материалы.